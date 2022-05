Pinamonti-Asllani: l’Empoli scatta sul 2-0. L’Inter rimonta con Romagnoli (autogol) e Lautaro: 2-2 all’intervallo

Gol ed emozioni nel primo tempo appena terminato tra Inter ed Empoli. I toscani hanno vissuto l’intera frazione in vantaggio grazie alle reti di Pinamonti e Asllani, entrambe di pregevole fattura per costruzione dal basso (la prima) e tecnica del singolo (la seconda, scintillante il controllo del giovane centrocampista). I nerazzurri, squadra mai doma, sono tornati in vita grazie all’autogol di Romagnoli su cross di Dimarco, prima di trovare il pareggio al 45′ con Lautaro Martinez, al diciottesimo gol in campionato (record personale). Con questa premessa, il secondo tempo potrà essere ulteriormente esplosivo. Si va al riposo, dunque, sul 2-2.

Foto: Twitter Inter