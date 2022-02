Pinamonti-Andreazzoli, un binomio che funziona con un occhio all’estate

Andreazzoli aveva voluto con sé Pinamonti già un paio di stagioni fa quando sedeva sulla panchina del Genoa, certo del valore del ragazzo, che peraltro all’esordio in campionato realizzò uno dei due gol che sancirono il pareggio all’Olimpico contro la Roma. Una volta tornato all’Empoli e avendo bisogno di una punta, l’ex collaboratore di Spalletti ha fatto subito il nome di Pinamonti e la società lo ha accontentato raccogliendone i frutti quasi subito. Il bomber trentino è già a quota nove reti, tante quante quelle del più reclamizzato Scamacca, ed è già un risultato che vale la sua migliore stagione. E non è tutto, perché il finale è tutto da scrivere e Pinamonti ambisce a palcoscenici più importanti. L’Inter è ancora proprietaria del suo cartellino e il calciatore non ha smesso di pensare ai colori nerazzurri, ma il futuro rimane tutto da scrivere. L’obiettivo per il momento è quello di realizzare altre reti pesanti per condurre l’Empoli alla salvezza.

Foto: Instagram Pinamonti