Pinamonti: “All’Inter non ho buttato un anno. Lukaku mi ha dato tanti consigli. Ibra? Il mio idolo”

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, si è raccontato a Dazn. Queste le sue parole, tra aneddoti e il passato a tinte nerazzurro: “Tante volte mi son sentito dire che ho buttato via un anno, ma non è stato assolutamente così. Pur non giocando, ho appreso tanto, forse più di sempre. Ero consapevole della scelta fatta, in attacco l’Inter era piena di campioni. Lukaku è un gigante buono, una delle persone più buone con cui mi sia mai rapportato. Mi dava molti consigli Romelu. Il più prezioso è come usare il fisico, mi diceva che dovevo usare bene il mio corpo e quest’anno sto cercando di metterli in pratica. Da sempre il mio idolo è stato Ibrahimovic. Ci ho giocato contro due anni fa, Milan-Genoa, sono emozioni forti”.

FOTO: Twitter Pinamonti