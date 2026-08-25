Pinamonti alla Lazio: è fatta. E oggi nuovo summit per Seba Esposito al Sassuolo

25/08/2026 | 13:55:52

Gli incastri, quelli annunciati. Andrea Pinamonti va alla Lazio, confermando la nostra esclusiva di venerdì scorso quando avevamo dato la riapertura della trattativa tra Lazio e Sassuolo dopo quanto raccontato a luglio. Da quel momento no stop per chiudere, ieri pomeriggio i dettagli sull’offerta da 3 milioni abbondanti per arrivare oltre i 10 e per chiudere l’operazione nel rispetto del mercato blindato della Lazio. Ma c’è di più: ci sono totali conferme su Sebastiano Esposito dal Cagliari al Sassuolo, esclusiva di ieri pomeriggio, ribadita nella mattinata con scambio di prestiti con Ciervo in stato avanzato per portare il nuovo attaccante ad Aquilani. In giornata è previsto un nuovo vertice per chiudere l’operazione.

Foto: Instagram Serie A