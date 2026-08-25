Esclusiva: Seba Esposito-Sassuolo, tutto vero! Gli scenari. E Pinamonti…

25/08/2026 | 10:20:54

Ieri pomeriggio vi abbiamo raccontato in esclusiva l’inserimento del Sassuolo per Sebastiano Esposito, autentica sorpresa dopo quanto accaduto nei giorni precedenti. L’inserimento è diventato un’irruzione, l’attaccante gradisce molto la destinazione, nell’operazione potrebbe entrare Ciervo (rientrato al Sassuolo dal prestito di Cesena) che il Cagliari prenderebbe volentieri. Il Torino, alle prese con le cessioni, è in quota ma ha perso posizioni e il Sassuolo, che spinge, sta avanzando velocemente verso la definizione. Anche il Valencia ha chiesto informazioni, ma resta in posizione defilata. Tutto questo perché il club emiliano, in cerca di attaccanti, si appresta a liberare Andrea Pinamonti per la Lazio dopo la svolta svelata venerdì scorso e quanto raccontato anche nella giornata di ieri.

foto sito cagliari