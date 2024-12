Pinamonti accorcia, poi il Genoa sbatte su Meret: il Napoli vince a Marassi (2-1). E si prende la vetta

Il Napoli espugna Marassi e si prende la vetta – momentanea – della classifica: 2-1 al Genoa. La gara si sblocca dopo un quarto d’ora di gioco: David Neres a crossa dalla sinistra per l’inserimento di Anguissa. Il centrocampista stacca più in alto di tutti e batte Leali da due passi di testa. Tutto regolare anche dopo la revisione al VAR per un possibile tocco di mano dello stesso camerunese che però non c’è. Ancora un colpo di testa vincente per il Napoli che poco dopo il ventesimo del primo tempo raddoppia grazie all’inserimento perfetto di Rrahmani su punizione di Lobotka. Il centrale difensivo colpisce sporco dando al pallone una traiettoria lenta e beffarda su cui però Leali non può fare nulla. Il Genoa parte meglio nella ripresa trascinato da un Pinamonti più pimpante rispetto alla prima frazione. L’attaccante prima scalda le mani a Meret e poi lo batte con una conclusione angolata da centro area dopo un’ottima azione personale di Vitinha sulla sinistra. All’85’ Vieira manda in campo anche Balotelli a caccia del pareggio. E il centravanti italiano va subito vicino al gol dopo pochi istanti dal suo ingresso in campo, ma Meret salva dopo la deviazione del palo. È ancora Balotelli a rendersi pericoloso nel finale: tiro-cross che attraversa tutta l’area di rigore, ma Meret ci arriva ancora una volta e sventa la rete del pareggio del Grifone. Termina così 1-2 a Marassi, il Napoli sale a quota 38 punti e si prende – almeno per una notte – la vetta della classifica.

Foto: Instagram Napoli