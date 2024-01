Pinamonti, 7 gol senza rigori nel momento più difficile del Sassuolo

Andrea Pinamonti resta sempre uno degli attaccanti italiani più promettenti. E i numeri di questa prima parte della stagione sono a suo favore, rinforzati dal fatto che il Sassuolo sta vivendo una momento molto complicata. Fin qui Pinamonti ha segnato 7 gol e ha servito un assist in 18 giornate di campionato senza calciare un rigore, per un totale di 1615 minuti. La sua media è di un gol ogni 231 minuti, all’interno – ripetiamo – del campionato più complicato nella storia recente del Sassuolo. E considerato che molti specialisti sono in ritardo rispetto alla consueta – abituale – tabella di marcia. Pinamonti è andato una volta a segno in Coppa Italia e confida di mantenere o migliorare questa media in modo di non andare troppo lontano dai 15 gol.

Foto: Instagram Serie A