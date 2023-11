Pimenta sul caso Pogba: “Resto fiduciosa, stiamo lavorando a un appello”

L’agente Rafaela Pimenta, in una lunga intervista a The Guardian, ha parlato anche di uno dei suoi assistiti Paul Pogba, che sta vivendo un momento complicato a causa della squalifica per doping. Ecco le sue parole:

“Stiamo lavorando a un appello ma essendo avvocato sono la prima a dire che se deve essere discusso qualcosa deve rimanere lì a livello legale. Posso soltanto dire che ho speranza. Paul fa parte della mia vita perché mi ha sempre trattato bene e con rispetto, l’ho incontrato che era un bambino e ora è padre con tre figli. Quello che mi piace di lui è che ogni volta che succede qualcosa di negativo, fa del suo meglio per trarne una lezione”.

Foto: twitter Juventus