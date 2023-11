Pimenta su Haaland: “Varrà complessivamente un miliardo, non parlo solo del cartellino”

Rafaela Pimenta, agente tra gli altri anche di Erling Haaland, ha dichiarato che il norvegese potrebbe essere muovere più di 1 miliardo di euro durante la sua carriera sportiva: “Non dico che un trasferimento possa arrivare a quella cifra. Mi riferisco all’intero pacchetto che si genera durante la carriera: oggi puoi giocare fino a 35 anni e pensate allo stipendio, al cost del cartellino, gli sponsor, la vendita dei biglietti, dei diritti televisivi, delle magliette…Con un giocatore come Erling si possono raggiungere i 1.000 milioni”, ha detto in un’intervista a The Guardian.

Poi ha proseguito, spiegando: “Nel metaverso, ad esempio, posso vendere un token digitale di Haaland per 2.000 euro a 100 milioni di persone in India, Cina, Brasile, Messico… Forse arriveremo a un punto in cui potremo guardare il calcio con occhiali virtuali e suscitare le stesse emozioni come se fossimo negli stadi. Le persone che non possono mai permettersi di andare al Santiago Bernabéu o all’Etihad potranno vivere questa esperienza. Quindi quando parlo di 1.000 milioni, sto usando molti moltiplicatori che vanno oltre quelli abituali”.

Foto: Twitter Equipe