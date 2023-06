Pimenta su Samardzic: “È un fenomeno. Speriamo che Milan e Napoli possano essere ipotesi”

L’avvocato Rafaela Pimenta ha parlato di alcuni tesserati di squadre italiane oggetto di trattative e che rientrano tra i suoi assistiti. Ha rilasciato diverse dichiarazioni in occasione del 21° Golden Boy. Su Mkhitaryan: “Ha ancora un anno di contratto con l’Inter, ma ovviamente parleremo con la società per capire il progetto sul giocatore. Ora lasciamolo tranquillo, poi sicuramente busserò alla porta dell’Inter”. Su Samardzic: “Per me è un fenomeno. Ha molto potenziale e possibilità, speriamo che Milan e Napoli possano essere ipotesi, vediamo come andrà”.

