Pimenta: “Pogba non ha mai voluto infrangere le regole. Attendiamo le contro-analisi”

Paul Pogba è stato sospeso in via precauzionale dalla Juventus dopo essere risultato positivo al testosterone al test antidoping del 20 agosto, dopo la gara contro l’Udinese. “Attendiamo le contro-analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole”. ha affermato – si legge su Tuttosport – Rafaela Pimenta, agente del centrocampista francese della Juventus, dopo la notizia della positività al testosterone.

Foto: Twitter Pimenta