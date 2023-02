Pimenta: “Mino sarebbe orgoglioso delle risposte dei giocatori a quei procuratori che li hanno contattati il giorno della sua morte’

L’agente Rafaela Pimenta, che ha ereditato la procura dei calciatori rappresentati da Mino Raiola, ai microfoni di AS ha parlato di alcuni colleghi che hanno provato ad approfittare della dipartita del super agente per assicurarsi top player nella propria agenzia: “Ci sono stati agenti, se così possiamo chiamarli, che hanno chiamato giocatori che lavorano con noi il giorno stesso della morte di Mino. Il giorno stesso! Per me questa cosa ha superato limiti che non mi aspettavo. Mino sarebbe orgoglioso di sapere cos’hanno riposto i giocatori”.

Foto: Twitter ufficiale Pimenta