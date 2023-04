Pimenta: “La Serie A sta tornando al top. Pogba? Deve tanto alla Juve. Deve archiviare questa stagione”

Rafaela Pimenta, agente FIFA, procuratore di Haaland, Pogba e tanti altri, ha parlato al Corriere della Sera di tanti temi, tra cui il calcio italiano che quest’anno sta tornando al top.

Queste le sue parole: “Quando iniziai, parlavo coi giocatori brasiliani: tutti volevano l’Italia. Se proponevi l’Inghilterra ti dicevano: ma che t’ho fatto di male? Ora però la serie A sta tornando: le due squadre in semifinale di Champions, altre due in Europa League e una in Conference League, l’impresa del Napoli che vince giocando bene. Il peggio è alle spalle. Certo, c’è ancora da fare”.

Su Pogba: “Paul è come un nipote, anzi un figlio. Litighiamo, poi facciamo pace. Ragazzo d’oro. È molto dispiaciuto per questa stagione alla Juve: era arrivato felice come un bambino, per lui tornare era un sogno. Purtroppo le cose non sono andate come voleva, ora però è ottimista perché finalmente la forma fisica sta migliorando. Deve voltare pagina, ha tanto da dare alla Juventus”.

Foto: Instagram personale