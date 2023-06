Parla Pimenta, tutta la verità su Haaland, Malen e Verratti

L’avvocato Rafaela Pimenta ha ereditato buona parte del parco giocatori di Mino Raiola. Di conseguenza quando comincia il calciomercato la sua figura acquisisce un ruolo centrale nello scacchiere delle trattative. Ha commentato in occasione del 21° Golden Boy su Haaland: “Ha dato il suo contributo nel successo europeo e nel Treble, il suo lavoro l’ha fatto e tutto il resto – come il Pallone d’Oro, in cui speriamo – sarebbe un di più. La cosa più importante per Haaland è già successa, ovvero il Treble col City e resterà a Manchester”. Sempre in ambito Europeo ha parlato di Verratti e Malen: “Marco in Italia? Gioca per la nazionale, più italiano di così…. Adesso è in vacanza e non pensiamo al suo futuro, poi vedremo. Malen? Gioca titolare nel Dortmund ed è apprezzato, non c’è aria di addio ma in Italia piace e il mercato italiano sarà importante”. Quindi un commento su un fattore che sta stravolgendo il calciomercato a livello mondiale, gli ingenti capitali arabi e le relative proposte: “I tifosi vogliono vedere un calcio bello, se il prossimo passo dell’Arabia sarà quello di sviluppare un bel campionato – e l’ambizione ce l’hanno – avranno qualcosa in più da offrire ai tifosi. La situazione economica alla fine troverà un equilibrio, ci sarà 1-2 anni di mega offerte poi si normalizzerà tutto”.

Foto: twitter personale Pimenta