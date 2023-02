Pimenta difende Donnarumma: “Stampa bipolare con lui. Ma è tra i migliori al mondo”

Durante l’intervista concessa a Telefoot di Rafaela Pimenta, agente di alcune delle star del calcio internazionale tra cui Gianluigi Donnarumma, numero uno del Paris Saint-Germain, che recentemente è finito nel mirino della critica per le recenti prestazioni: “E’ bipolare la reazione dei media su Donnarumma. E’ il migliore, poi un disastro. Non è possibile che da un giorno all’altro: è bersagliato dalla stampa italiana. Grazie al suo status, alla sua visibilità, alle sue qualità, si parla continuamente di lui ma abbastanza è abbastanza. Credo, e sono convinta di essere oggettiva quando lo dico, che è tra i migliori numero uno del mondo. Ha vinto il titolo di miglior giocatore dell’Europeo, non solo di miglior portiere di un torneo così importante. E continua a fare cose importanti, ottime, che sono molto buone”.

Foto: Twitter PSG