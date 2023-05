Pimenta: “Clausola di Haaland? È come una caccia al tesoro, non si sa come risolverlo”

Durante l’intervista concessa al Mundo Deportivo, Rafaela Pimenta, agente di Erling Haaland ha parlato della clausola rescissoria dell’attaccante norvegese: “Non so nulla di quello che si dice. Si è parlato molto, si dice che se Guardiola fa questo, se sua nonna fa quello. Sono tutte chiacchiere, non ho nulla da chiarire. Il mistero di questa storia è molto bello perché non si sa come risolverlo, come una caccia al tesoro. È più bello così e come avvocato non posso rivelare i contratti. Può giocare dove vuole. È un giocatore che non si è mai visto prima. Oggi è nel posto giusto, con la squadra giusta e l’allenatore giusto. In Brasile diciamo che il cielo è il limite: penso che batterà tutti i record”.

Foto: Manchester City Instagram