Pierret domani a Lecce per le visite mediche

Il Lecce muove i primi passi in vista della prossima stagione, infatti è in arrivo ai giallorossi Balthazar Pierret, centrocampista francese ormai ex QRM (Quevilly Rouen Métropole). Il classe 2000 sarà infatti domani a Lecce per le visite mediche. Centrocampista con buona propulsione offensiva come dimostrano le 5 reti siglate in Ligue 2 nell’ultima stagione, adatto a giocare in una mediana a due è congeniale quindi al centrocampo di Gotti che nella passata stagione ha giocato spesso con il 4-4-2.

Foto: instagram Lecce