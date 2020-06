PIERRE KALULU: DIFENSORE VELOCE DOTATO DI BUONA TECNICA

Pierre Kalulu è pronto a vivere la sua esperienza in Italia. Un contratto quinquennale con il Milan lo attende, gli accordi sono stati ormai perfezionati a seguito dei tentativi a vuoto di rinnovo da parte del Lione.

Kalulu è molto veloce, ha buona tecnica, una certa duttilità, la sua caratteristica migliore è la presenza importante nell’accompagnare le azioni in fase offensiva. Ha dimostrato in questi anni di poter giocare anche in altre posizioni della retroguardia: può infatti essere schierato anche come centrale sfruttando la sua altezza di 1,84m.

Pierre non è il solo giocatore in famiglia, visto che il fratello Aldo gioca nello Swansea, ed è attaccante. Oltre a loro c’è anche un altro fratello calciatore: ovvero Gédéon. Anch’esso cresciuto nel Lione, ma che si sta mettendo in mostra con l’Ajaccio.

Il giovane francese ha fatto parte della Nazionale giovanile Under 18, Under 19 e Under 20.

Foto: Sito ufficiale Lione