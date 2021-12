Pierpaolo Marino su Udinese-Salernitana: “La Lega ci ha confermato che si gioca”

Pierpaolo Marino, intervenuto a UdineseTV, ha aggiornato su Udinese-Salernitana in programma per domani dopo alcuni casi di positività riscontrati nella squadra campana: “Succede che la Lega ci ha confermato che la partita si gioca domani alle 18,30 e che la Salernitana ha prenotato un charter per domattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno stravolgimenti in questo senso. Non so se siano emerse ulteriori positività in casa Salernitana, ma la decisione della Lega è questa, come quella della squadra avversaria di partire domattina. Questa è la comunicazione che ci è arrivata dall’Ufficio Gare della Lega. Tramite notizie incrociate, abbiamo avuto conferma di questa partenza della Salernitana nella mattinata di domani, come da accordi con la Lega stessa, che infatti non ha rinviato la partita. Saremo pronti a ricevere la squadra avversaria con la solita sportività di sempre”.

FOTO: Twitter Udinese