Pierpaolo Marino: “Non perderemo pezzi importanti a gennaio”

Il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di TV12 Udinese TV del momento della squadra e non è mancato un commento sulla sessione invernale di calciomercato: “Non perderemo sicuramente i pezzi importati che abbiamo, grazie alla solidità della Famiglia Pozzo. A gennaio non abbiamo mai avuto necessità di vendere i nostri giocatori migliori. Individualmente e collettivamente siamo forti e non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, anche ora che stiamo vivendo una crisi di risultati, ma non di gioco. Non siamo alla deriva, siamo rispettatissimi dagli avversari. Mettiamo in difficoltà chiunque, ma dobbiamo cercare di mantenere questi standard di concentrazione per tutta la partita. Riguardo Deulofeu, ora con il mercato aperto ne sentiremo di tutti i colori. Fa parte del gioco e lo sappiamo benissimo, ma è normale che a noi addetti ai lavori diano comunque fastidio. Il calciatore si è allenato, sta bene ed è solo in attesa di ricondizionamento fisico per mettersi al pari della squadra. Non c’è nessun problema dal punto di vista fisico e del mercato”.

Foto: Twitter ufficiale Pierpaolo Marino