Pierpaolo Marino: “Affrontiamo l’Inter senza paura. I nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto”

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato prima della partita contro l’Inter. Ecco le parole del dirigente rilasciate a Sky Sport: “L’Inter è la favorita per il campionato, poi ci sono gli outsider come il Napoli. Marotta e i suoi collaboratori hanno costruito un organico di tutto rispetto nel tempo. Noi veniamo qui per giocare e fare una partita alla pari, senza paura. Siamo convinti di quello che dobbiamo fare, poi il campo dirà quale sarà il risultato“.

Foto: Twitter Udinese