PIEROZZI, UN ESTERNO DA (IN)SEGUIRE

“Mi rivedo in Odriozola, un terzino moderno”. Queste le parole di uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico della Serie B. Niccolò Pierozzi è un difensore classe 2001 che può ricoprire qualsiasi ruolo della fascia, sia da terzino nel 4-3-3, sia da esterno nel 3-5-2, sia da attaccante laterale nel 4-3-3. La Fiorentina, non avendo spazio in prima squadra, ha deciso di girarlo in prestito alla Reggina di Pippo Inzaghi, permettendo al ventunenne di farsi le ossa e cominciare il suo percorso da professionista in maniera autonoma, partendo da un campionato minore, in modo tale da tenerlo lontano da riflettori e distrazioni varie. In campionato ha già conquistato un ruolo fondamentale nelle rotazioni del suo mister, che gli ha permesso di giocare tanti minuti, così che Pierozzi ha segnato già 2 gol in 18 partite di Serie B, un buon bottino per essere alla prima stagione in Serie B, alla seconda in totale da professionista.

La sua breve carriera comincia a Firenze, dove cresce calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, prima di essere girato in prestito per una sola stagione in Serie C, alla Pro Patria. In Serie C disputa addirittura 36 match su 38, conditi da 8 reti, 4 assiste una stagione da vero protagonista. Dopodiché rientra alla base, prima di essere nuovamente ceduto a titolo temporaneo alla Reggina, dove, improvvisamente, trova la sua dimensione, sviluppando le sue capacità nel sistema di gioco di Filippo Inzaghi, che gli permette di mettersi in mostra e guadagnare posizioni nelle gerarchie del tecnico ex Milan. La Reggina, in lui e Fabbian, ha trovato merce rara: due giovani promettenti, Pierozzi in orbita Fiorentina e Fabbian in orbita Inter, che stanno trascinando la squadra in Serie A, dato che al momento occupano la seconda posizione del campionato, a soli 3 punti dalla capolista Frosinone. Le sue qualità, col tempo, potrebbero aiutarlo ad attirare le attenzioni di molte big del massimo campionato italiano, che vorranno sicuramente strapparlo alla Fiorentina. Per qualità e diligenza, spesso, il ragazzo viene paragonato a un ex Reggina, Di Lorenzo, attualmente capitano e terzino destro del Napoli, giocatore che ha dichiarato di apprezzare, come Odriozola. In questi giorni, inoltre, Pierozzi ha avuto la possibilità di mettersi in luce sotto gli occhi di Roberto Mancini, che ha organizzato uno stage per studiare i ragazzi giovani e capire le effettive qualità dei settori giovanili del nostro paese. Pierozzi è sicuramente stato uno dei più propositivi e postivi durante lo stage, così come il suo amico e compagno Fabbian.

La fiducia di Inzaghi l’ha conquistata, con Mancini si è messo in mostra in maniera ottima e ora rimane l’ultimo step: convincere in Serie B, per costringere Italiano a puntare su di lui, così da poter realizzare il suo sogno di vestire la maglia della Fiorentina in Serie A. Da tempo non si vedeva un esterno italiano di tale livello: dribbling, gol, assist e tanta gamba. Il futuro di Pierozzi sembra essere lungimirante, ma la strada è ancora lunga. La sua Reggina deve disputare ancora metà stagione e il compito non è finito. Né quello della Reggina, tantomeno quello di Niccolò Pierozzi.

Foto: Instagram Pierozzi