Pickford: “É la nostra occasione per battere la Francia. Anche loro devono preoccuparsi di noi”

Direttamente dal ritiro della Nazionale inglese, il portiere, Jordan Pickford, ha così parlato in vista della sfida contro la Francia, valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo: “Affronteremo i campioni in carica quindi parlare di gara difficile è il minimo che si possa fare. Hanno calciatori del calibro di Mbappe che sono fra i migliori al mondo, ma quando sei ad un Mondiale devi pensare a goderti momenti simili, perché solo in questo modo potrai cogliere le possibilità che ti capitano. Potresti non avere un’altra occasione di battere la Francia e farlo nei quarti di finale di un Mondiale sarebbe qualcosa di enorme. In ogni caso credo che anche loro debbano preoccuparsi di noi”.

Foto: Pickford Instagram