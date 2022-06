Pickford: “Arriviamo da diverse delusioni, ci daranno più forza per vincere i Mondiali”

Il portiere della Nazionale inglese, Jordan Pickford, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Nations League.

Queste le sue parole: “Tutti sappiamo quali siano le nostre ambizioni in Qatar. Come Nazionale vogliamo arrivare lontano, dopo la delusione di quattro anni fa e dell’Europeo. E penso che queste delusioni ci possano spingere alla vittoria. Essere arrivati a un passo dal successo ci dà più fiducia per vincere il Mondiale”.

Partite da vincere: “La Nations League è una competizione nuova ma vogliamo vincerla perchè giochi contro le migliori squadre d’Europa. È meglio delle amichevoli, sono partite di alto livello”.

