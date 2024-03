Pickford: “Addio di Southgate? Non ci interessano le voci, pensiamo solo a vincere l’Europeo”

“Southgate lascerà la Nazionale inglese?”. Intervenuto in conferenza stampa, Jordan Pickford ha così risposto alla domanda: “Le speculazioni sul futuro del commissario tecnico non facciano nessuna differenza” per una squadra completamente concentrata sulla vittoria del campionato europeo. Penso che non ci sia differenza. Penso che ci abbiamo un obiettivo ed è vincere il titolo europeo. Noi come giocatori, e penso anche l’allenatore e lo staff, ci concentriamo su questo obiettivo. Penso che tutte le voci attorno a qualsiasi altra cosa verranno probabilmente discusse dopo”.

Foto: Instagram Pickford