PICKEL, IL JOLLY PER LA SALVEZZA DELLA CREMONESE

Charles Pickel sarà un nuovo calciatore della Cremonese. Si tratta di un centrocampista classe 1997 che arriva dal Famalicão. Il calciatore nato in Svizzera, ma con origini congolesi, è alto 1,87 m. Inizia la sua carriera con la maglia del Soletta a partire dal 2009, crescendo nel settore giovanile nella squadra della sua città natale. Nel 2011 arriva il passaggio al Basilea: con i rossoblù gioca per ben quattro anni, facendo l’intera trafila nel settore giovanile. Nel 2015 esordisce con il Basilea II, dove vi rimane per due anni, totalizzando 38 presenze e 3 gol. Successivamente arriva l’esordio nella massima serie, sempre con i rossoblù svizzeri, ma lì non riesce ad esplodere. Nel 2016 il suo cartellino viene acquisito dal Grasshoppers, squadra con la quale totalizza 7 presenze, per poi essere ceduto in prestito al Schaffhausen. La stagione dopo viene mandato, sempre in prestito, al Neuchâtel Xamax FCS, dove trova più spazio con 30 presenze e 2 gol. Nel 2019 arriva il trasferimento in Francia al Grenoble. In terra francese rimarrà per ben tre stagioni, dove si mette in luce fornendo prestazioni qualità abbinate a tanta quantità. Nell’estate del 2021 si trasferisce nella massima serie portoghese, al Famalicão.

Pickel è un calciatore molto duttile, che ama giocare come mediano di centrocampo, ma in carriera ha disputato partite anche come difensore centrale ed esterno destro. La Cremonese pertanto potrà contare su un autentico jolly da impiegare, chissà se questa può essere l’arma giusta per centrare la salvezza in serie A.

Foto: Instagram Pickel