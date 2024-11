Piccoli mette nei guai Zanetti: il Cagliari vince 1-0 contro l’Hellas Verona

Il quattordicesimo turno di Serie A si apre con la vittoria del Cagliari in casa contro l’Hellas Verona: 1-0, decide Piccoli. Un risultato che mette nei guai il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti che, dopo la brutta sconfitta per 5-0 contro l’Inter e la decisione di andare in ritiro, non trova trova la risposta cercata. Dopo un primo tempo con occasioni da gol per entrambe le squadre, la gara si sblocca al 75′ con la rete di Roberto Piccoli. Bella azione dei sardi in area, con Makoumbou che libera Felici al cross: palla precisa per Piccoli, che di tap-in insacca di prima intenzione. Termina così 1-0 all’Unipol Domus, il Cagliari torna a vincere dopo cinque gare. Il Verona, invece, cade ancora e adesso è da monitorare la situazione di Zanetti sulla panchina. Ma l’Hellas ha dimostrato di essere vivo dopo la rovinosa sconfitta contro l’Inter, un particolare da non sottovalutare.

Foto: Instagram Cagliari