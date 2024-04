Piccoli il più pericoloso, Angelino prende il palo: reti inviolate tra Lecce e Roma all’intervallo

Reti inviolate al Via del Mare dopo la prima frazione di gioco tra Lecce e Roma. La prima occasione della gara arriva dopo appena 6′ con la spizzata di Bove su calcio d’angolo che trova l’attenta risposta di Falcone. Immediata la risposta dei padroni di casa con il colpo di testa di Pongracic, ma Svilar risponde presente. All’11’ ci prova Baldanzi dal limite dell’area con una conclusione che si spegne di poco sul fondo. Continua il botta e risposta con Dorgu che pesca Piccoli al limite dell’area, il centravanti si gira e manda di poco a lato. Il Lecce cresce con il passare dei minuti e sfiora il vantaggio prima con Gallo e, successivamente, con Piccoli. Al 39′ è ancora il centravanti italiano a rendersi pericoloso, ma Svilar blocca in due tempi, anticipando Krstovic pronto a ribattere in rete. Al 42′ è ancora Piccoli a far tremare la Roma, ma la sua conclusione sorvola la traversa della porta difesa da Svilar. Ma le ultime occasioni della prima frazione di gioco sono degli uomini di De Rossi, prima, con Zalewski e, poi, con Angelino che pizzica il palo su calcio di punizione.

Foto: Instagram Piccoli