Piccoli: “Il gol che mi ha dato più soddisfazione tra quelli segnati dopo il 90’? Dico quello del 2-2 in casa alla Fiorentina”

Roberto Piccoli, attaccante del Lecce ed autore di 4 gol finora in stagione con i giallorossi, 3 da subentrato, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di SportWeek. Eccone un estratto, in cui l’ex Atalanta ci ha tenuto a fare un punto sulla sua avventura in Salento:

Ma il tuo mister D’Aversa ti avverte già prima della partita, che anche stavolta entrerai a venti-quindici minuti dalla fine? (ride)

“No, non me lo dice, sa di poter contare su di me sia da subentrato che quando mi schiera dall’inizio. Questa sì, è una cosa che mi ha sempre riconosciuto pubblicamente. Col Frosinone, per esempio, sono partito titolare e ho fatto gol.”

Il gol che ti ha dato maggiore soddisfazione tra quelli segnati dopo il 90’?

“Quello alla Fiorentina. Ti avrei detto quello fatto al Milan, peraltro bellissimo, ma me l’hanno annullato. Ma il gol del 2-2 in casa alla Fiorentina ha fatto esplodere lo stadio: mai sentito un boato simile. Per questo lo ricordo con particolare piacere.”

Detto questo, con tutto il rispetto per il tuo club attuale, perché un giovane con le tue qualità non è in una grande?

“Ma il mio cartellino è dell’Atalanta, e l’Atalanta è ormai considerata da tutti un grande club. Il mio problema sono stati gli infortuni, che mi hanno tormentato per un anno e mezzo, rallentando la mia crescita tra i 19 e i 21. Però proprio gli infortuni mi hanno fatto capire cose che prima sottovalutavo.”

Foto: sito Lecce