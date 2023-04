Piccoli: “Dobbiamo lavorare per salvarci, io cerco di contribuire facendo gol”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante dell’Empoli, Roberto Piccoli, ha così parlato prima della sfida contro la Cremonese: “Caputo è un grandissimo giocatore. In settimana aiuta noi giovani, dandoci consigli su alcuni movimenti da fare. Dobbiamo lavorare per salvarci e personalmente cerco di dare il massimo per aiutare il mister e la squadra, magari facendo gol”.

Foto: sito Empoli