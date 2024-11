Piccoli: “Dobbiamo andare avanti così. Cosa mi sono detto con Mina? Sono cose tra me e lui”

Dopo il pareggio per 2-2 siglato su rigore contro il Genoa al Ferraris, l’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di DAZN.

“Cerco di fare più gol possibile per aiutare la squadra. Oggi è stato importante ma dobbiamo andare avanti così. Cosa mi sono detto con Mina prima del rigore? Sono cose tra me e lui, ero solo convinto di poter fare gol su rigore, me lo sentivo”.

L’ex Lecce parla poi di Zito Luvumbo, partner d’attacco: “Zito è un giocatore straordinario, non può fare altro che migliorare ancora. Siamo due giocatori veloci e ci troviamo molto bene assieme”.

Foto: Instagram Cagliari