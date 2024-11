Piccoli all’88’ manda in frantumi il sogno di Vieira: 2-2 tra Genoa e Cagliari

Genoa-Monza finisce 2-2. Una giornata uggiosa in quel di Genova, ma partita assolutamente frizzante, con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Il Cagliari parte subito forte, Al 6° minuto, l’arbitro rivede un episodio contestato dai giocatori del Genoa al monitor e assegna un calcio di rigore a favore degli ospiti. La decisione è dovuta a un tocco di braccio in area di Thorsby. Si sblocca rapidamente l’incontro all’8′ minuto di gioco, Marin trasforma il rigore con un tiro centrale, senza lasciare scampo a Leali, che si era tuffato sul palo sinistro. La risposta del Genoa non tarda ad arrivare; Al 12′ il Grifone ristabilisce la parità con Frendrup. Zanoli esegue una lunga rimessa laterale dalla destra, Pinamonti tenta di colpire di testa senza successo al centro dell’area, Mina respinge debolmente verso Frendrup, che, posizionato sul dischetto del rigore, segna con un tiro di sinistro. La squadra di Vieira prosegue il gioco con un fraseggio basso. Al 32′, il Cagliari recupera palla sulla destra, nella zona della trequarti, con Zappa che effettua un cross verso l’area piccola. Piccoli anticipa Leali con un colpo di testa, mandando il pallone di poco sopra la traversa. Il ritmo non diminuisce e al 46′ minuto Leali fa ancora un grande intervento su Gaetano. Il trequartista del Cagliari, servito dentro l’area, conclude con un destro a incrociare verso l’angolo basso di sinistra. Il portiere si allunga e riesce a deviare in angolo con la punta delle dita. La ripresa comincia con il Cagliari che ci prova; al 49′ ottimo controllo al volo di Gaetano, che con uno stop preciso si libera per una conclusione mancina dal limite, tiro debole e Leali blocca senza problemi. Al 59′ arriva il gol di Miretti: Thorsby si avvicina all’area palla al piede, crossando basso al centro dove Miretti è pronto ad infilare in rete. Il genoa continua a spingere e al 69′ per poco sfiora il 3-1 con Pinamonti, destro potenete ma Sherri respinge. All’86’ svolta decisiva nel match, contatto in area tra Martin e Piccoli, con l’arbitro Sozza che, senza esitazioni, indica il dischetto. Piccoli si incarica della battuta ed è 2-2. Finisce con un pareggio al Marassi, con Patrick Vieira costretto a rimandare la gioia per la sua prima vittoria sulla panchina del Genoa.

Foto: Instagram Cagliari