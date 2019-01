Piatek, tutta la verità e i retroscena sul Milan. E sul Real

Preziosi lo ha detto e ribadito: non vorrebbe cedere Piatek a gennaio. Ma lo aveva detto altre volte, anche su altri gioielli, poi dipenderà tutto dalle evoluzioni di mercato. Dopo i contatti esplorativi di quasi tutte le big italiane, il Milan ha prima fatto diversi sondaggi indiretti, preoccupato per l’evolversi della vicenda Higuain. Leonardo ha sondato e manifestato un forte interesse, ma non c’è ancora un contatto approfondito tra Milan e Genoa. Può darsi ci sia presto. Il problema è rappresentato dalla valutazione (quanto costa oggi Piatek? Almeno 40 milioni con ricchi bonus fino a 45-48, ma bastano?) e dalle garanzie che il numero uno del Genoa pretende. Vedremo, saranno giorni caldi che coinvolgeranno anche Morata. Su Piatek è forte l’interesse del Real che vorrebbe agire in vista della sessione estiva, fermo restando che è una situazione in continua evoluzione. E Preziosi aspetta…

Foto: Twitter ufficiale Genoa