Piatek: “Spero di fare meglio in questa stagione. Giampaolo è un grande professionista”

Intervistato da Milan TV, Krzysztof Piatek ha parlato della stagione che attende i rossoneri e delle novità introdotte dal nuovo tecnico Giampaolo: “La preparazione sta andando molto bene, spero che questa stagione vada meglio della scorsa. Stiamo lavorando bene, giocheremo con il Benfica domenica e spero che faremo una grande partita. Adesso siamo tutti concentrati sulla tattica e sul nostro sistema di gioco, di come vuole giocare il mister, e spero che questa sia una stagione positiva. Il mister è molto professionale, c’è molta tattica nei suoi allenamenti, ci spiega bene le sue idee di gioco ed è un grande professionista. Vuole giocare un calcio veloce, a uno o due tocchi, ha bene in mente come far giocare la squadra, e spero in una grande stagione”.

L’attaccante polacco ha poi parlato della sua maglia numero 9, un fardello per tutti gli attaccanti arrivati al Milan dopo Inzaghi: “Per me è un privilegio indossare la maglia numero 9, voglio far vedere le mie qualità come ho fatto la scorsa stagione e spero di segnare molto. Posso giocare a una o due punte, avrò più chance e spero di giocare un calcio più veloce e di avere tanto spazio. Tutti mi dicono che in campo sono troppo simile a Robocop, come mi ha definito Gattuso, ma sono solo molto concentrato, penso solo a giocare e quindi ho quella espressione, ma sono un ragazzo normale, e anche divertente. La mia esultanza è un po’ il mio talismano e mi piace farla quando segno. I tifosi la adorano e io sono molto felice di questo. Mi ha sorpreso molto vedere così tanti tifosi polacchi, erano venuti a Kansas City da Chicago, otto ore di macchina, fantastico. E solo per vedere la partita e incontrare me, è straordinario. Adesso per me è importante lavorare bene nel pre-campionato, voglio sempre migliorare e spero di fare meglio in questa stagione”.

Foto Twitter Milan