Piatek: “Siamo una grande famiglia, orgogliosi di essere in semifinale. Ora testa allo Spezia”

Krzysztof Piątek, attaccante della Fiorentina e autore di una doppietta contro l’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano, dopo aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Questo per me è come un sogno, anche per la squadra. Ma con la testa pensiamo già a lunedì perché dobbiamo vincere contro lo Spezia. Noi siamo una squadra compatta, come una famiglia: abbiamo giocato forte sia in difesa che in attacco. Siamo felici, siamo in semifinale. I festeggiamenti? Tutti insieme: siamo una famiglia e oggi abbiamo fatto una grande partita anche con un uomo in meno. Se giochiamo così vinciamo. Lo Spezia? Dobbiamo pensarci già perché sono una squadra dura e abbiamo bisogno di giocare meglio rispetto a quanto fatto con la Lazio”.

Foto: Twitter Fiorentina