Piatek: “Siamo un grande gruppo. I rigori? Devo migliorare”

Krzysztof Piatek, attaccante della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia, dove ha segnato la rete dell’1-0 dopo aver anche sbagliato un calcio di rigore.

Queste le sue parole: “La partita è stata dura come in Coppa Italia ma siamo una squadra vera, un grande gruppo. Questa vittoria è per i tifosi e per noi. I rigori? Anche in Germania ne ho tirati alcuni, devo migliorare ma sono contento di aver aiutato la squadra facendo gol. Amrabat ha fatto una buona partita, sono contento che abbia fatto gol dopo un errore. Siamo una famiglia”.

Foto: Twitter Fiorentina