Piatek si presenta: “Sono un giocatore che fa gol e aiuta la squadra. Vlahovic? Grande talento, possiamo giocare insieme”

Il nuovo attaccante della Fiorentina Krzysztof Piatek si presenta ai nuovi tifosi viola parlando in conferenza stampa: “La Fiorentina gioca in modo offensivo, io sono un giocatore che fa gol e che aiuta la squadra. Giochiamo 4-3-3, con una punta, ma per me è importante dimostrare in allenamento il mio valore per far cambiare idea all’allenatore”. Su Vlahovic: “E’ un grande attaccante, io ho fatto 30 gol in una stagione. Sono un giocatore che fa gol, anche lui è un grande talento con tanto potenziale. Possiamo giocare anche insieme”