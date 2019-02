Piatek sempre più una Sentenza: 7° gol in 6 partite con il Milan

Krzysztof Piatek è sempre più una sentenza. L’attaccante polacco del Milan ha segnato anche contro l’Empoli, raggiungendo così Oliver Bierhoff: come il tedesco, infatti, è stato capace di andare in rete in ognuna delle prime 4 partite disputate da titolare in Serie A con la maglia rossonera. Uno spezzone all’esordio contro il Napoli senza trovare il guizzo vincente, poi cinque partite dal 1′ tra campionato e Coppa Italia, sempre in gol. Piatek aveva segnato un gol ogni 53 minuti giocati con la maglia del Milan, è andato a segno anche contro l’Empoli, al minuto 49, trovando il 18esimo gol in campionato, il 7° (inclusi i due segnati al Napoli in Coppa) da quando veste la maglia del Diavolo. Il numero 19 ha cancellato definitivamente Higuain e si è preso San Siro. E l’ennesimo sigillo, quello realizzato contro l’Empoli, rendono impressionati i suoi numeri da quando è atterrato nel mondo Milan. Il Pistolero polacco non sbaglia mai, una Sentenza polacca. Gattuso e il popolo rossonero possono dormire sonni tranquilli…

Foto: Twitter ufficiale Milan