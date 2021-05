Piatek salta l’Europeo: la conferma del medico sociale della Polonia

Krzysztof Piatek non ci sarà ai prossimi Europei. La conferma è arrivata dal medico della nazionale polacca Jacek Jaroszewski: l’attaccante dell’Herta Berlino dovrà star fermo per tre o quattro mesi per una frattura della caviglia. Più grave del previsto il suo infortunio rimediato mercoledì contro lo Schalke. A questo punto Arkadiusz Milik si candida per un posto da titolare affianco a Robert Lewandowski.

FOTO: Twitter Nations-League