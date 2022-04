Piatek ritorna sull’esperienza al Milan: “Con Gattuso fatti tanti gol. Poi è arrivato Giampaolo, ci serviva tempo”

Krzysztof Piatek, attaccante della Fiorentina, è stato intervistato da Dazn. Queste le parole del bomber polacco sul rapporto con il tecnico Vincenzo Italiano: “In questi primi mesi ho fatto sei gol in 10-11 partite, sono contento ma devo continuare. Il mister è molto attivo e forte, è un grande allenatore con una grande idea di calcio. Un calcio offensivo con grande intensità e questo mi piace perché voglio sempre migliorarmi come calciatore.

Sull’esperienza al Milan: “Nei primi sette mesi ha funzionato tutto. Ho fatto tanti gol con Gattuso, poi è arrivato mister Giampaolo che ha cambiato modulo e idea. Era un sistema dove i calciatori non hanno interpretato il proprio ruolo, io ho giocato con Castillejo come attaccante e Suso trequartista, e queste non sono le loro posizioni. In due mesi ho sbagliato io e ha sbagliato la squadra, è stato difficile. Se Giampaolo mi ha capito poco? No, però avevo bisogno di tempo per giocare con questo sistema perché era la prima volta che giocavo con il trequartista e le due punte. Anche io devo capire cosa non ha funzionato. Ma penso che entrambi avessimo bisogno di tempo, due mesi sono stati pochi”.

FOTO: Twitter Fiorentina