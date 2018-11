Genoa, parla Piatek: “Derby? In Polonia ne ho giocati tanti, belli e sentiti. La rivalità…”

Krzysztof Piatek, centravanti polacco del Genoa, ha parlato in vista del derby della Lanterna in programma domenica: “Il rapporto con i derby? In Polonia ne ho giocati tanti, probabilmente i più belli e sentiti senza alcun dubbio. Mi è capitato di segnare in due occasioni con il Ks contro il Wisla. Gli stadi, da 15 o 25 mila a seconda dei casi, si riempiono velocemente. Tra le tifoserie c’è un clima di rivalità, talvolta eccessiva. Questa cosa mi dispiace molto, però i livelli di sicurezza sono altissimi e i sostenitori sono tenuti separati per evitare contatti prima, durante e dopo le partite. In passato si è verificato qualche eccesso, ma mi auguro che in futuro si possa viverli in maniera più serena e familiare”.

Foto: Genoa Twitter