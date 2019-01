Piatek-Milan, cronaca della giornata. Gli incontri e gli accordi sul pagamento

Due incontri, il secondo alla presenza di Enrico Preziosi, per mettere le basi sul trasferimento di Piatek al Milan. Esiste l’accordo anche sul pagamento, che potrebbe essere in più tranche, con eventuali bonus. Bonus che potrebbero anche essere ridimensionati dal cartellino di Andrea Bertolacci (in scadenza al Milan) che – com’è noto – il Genoa aveva già sondato per gennaio o per giugno a parametro zero e che quasi sicuramente anticiperà. A Milano il primo summit ha coinvolto Perinetti, Zerbano e Donatelli per il Genoa, Gazidis, Leonardo e Maldini per il Milan. Una volta trovata la quadratura, c’è stato un secondo incontro alla presenza di Preziosi. La fumata prevede un prestito molto oneroso (da 10 milioni in su), il resto dilazionato per arrivare ai 40 milioni chiesti da Preziosi. In pratica, una promessa di riscatto, a quelle cifre non potrebbe essere diversamente. Le parti resteranno in contatto nelle prossime ore, nuovo vertice lunedì pomeriggio dopo Genoa-Milan (Piatek non giocherà per squalifica), in modo da preparare annunci, visite e comunicati. Il Milan ha così trovato il sostituto di Higuain che molto presto sarà liberato per il Chelsea. Piatek firmerà un quinquennale da circa due milioni a stagione più eventuali bonus.

Foto: Genoa Instagram