Piatek: “Io tifoso dell’Arsenal. L’esultanza ormai è un talismano”

In questo inizio di stagione, Krisztof Piatek ha segnato un solo gol in quattro gare di campionato. Poco visto quanto mostrato l’anno scorso, soprattutto perché sembra non esser ancora entrato bene nei meccanismi tattici di Marco Giampaolo. L’attaccante del Milan ha risposto oggi su Tuttosport a tre domande postegli da un bambino di nove anni: “Da piccolo ero tifoso dell’Arsenal, mi piaceva molto lo stile di gioco della squadra di Wenger e ammiravo campioni come Thierry Henry e Dennis Bergkamp. L’esultanza? L’ho fatta dopo aver segnato un gol. E poi è rimasta. Ormai rappresenta un talismano per me. Ho visto che la gente qui in Italia è impazzita per questa esultanza. Genova? È una città in cui mi sono trovato bene, in particolare adoravo il mare, il clima mite e la buona cucina“.

Foto: twitter ufficiale Milan