Piatek: “Il mio obiettivo del 2022 è quello di diventare titolare nella Fiorentina e tornare in Nazionale”

Piatek in un’intervista a Que Golazo: “La Fiorentina credo sia stata un’ottima scelta perché sia al Genoa che al Milan avevo fatto bene, mentre in Bundesliga non stava andando allo stesso modo. Sono concentrato sul mio presente che è Firenze e qui voglio far vedere tutte quelle che sono le mie migliori caratteristiche, cercando di fare più gol possibile. L’obiettivo per il 2022? Diventare l’attaccante titolare della Fiorentina e tornare in Nazionale”.

FOTO: Twitter Herta