Piatek, il digiuno da record e il gol ritrovato: “Quello che conta è la squadra. E su Ibra…”

Finalmente Krzysztof Piatek. Il polacco torna al gol dopo un digiuno da record in Serie A: il Pistolero del Milan ha sbloccato il match del Dall’Ara contro il Bologna (gara vinta 3-2 dagli uomini di Pioli) al 15′ del primo, trasformando un rigore che si era conquistato con grande astuzia. Piatek esulta dopo 555 minuti di astinenza: l’ultima rete dell’attaccante rossonero risaliva allo scorso 20 ottobre, quando l’ex Genoa timbrò il tabellino dei marcatori nel pareggio contro il Lecce. Da allora 6 gare senza reti, per un totale di 555 minuti, fino al sigillo odierno dal dischetto che riporta il sorriso a Piatek e Pioli. Lo stesso polacco, dopo la vittoria sul Bologna, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “E’ la squadra quello che conta, abbiamo giocato bene insieme. Sono tre punti importanti che ci consentono di risalire la classifica. L’Europa? Non lo so, la partita successiva è sempre la più importante. Vogliamo sempre prendere i tre punti. Questa prima parte della stagione è stata difficile per me a livello fisico, ma adesso mi sento bene. Giocare con Ibrahimovic? E’ un calciatore incredibile lui. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello. Ha fatto bene dovunque è andato quindi direi che se venisse sarebbe ottimo per il Milan”.

Foto: Twitter ufficiale Milan