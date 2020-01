Piatek-Herta, ora si può. Le ultime su Florentino

Ore decisive per il mercato del Milan, sia in uscita che in entrata. Tra le cessioni il nome caldo è quello di Krzysztof Piątek: dopo l’interesse del Tottenham, si materializza anche l’Herta Berlino. Una pista, quella tedesca, nata nella giornata di ieri e che ora potrebbe portare alla fumata bianca. Un’operazione da 30 milioni complessivi, a titolo definitivo, e della quale si aspettano sviluppi in giornata. Per quanto riguarda le entrate, invece, resiste la pista Florentino. Il Benfica fa muro, ma il suo profilo piace molto al Milan che, come vi abbiamo puntualmente raccontato, ha già incontrato i suoi agenti.