Piatek: “Giochiamo bene e questo mi aiuta. Crediamo nell’Europa”

La Fiorentina ha avuto la meglio sull’Atalanta grazie al gol di Krzysztof Piatek, che ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita: “Contro l’Atalanta è sempre una gara dura, abbiamo bisogno di giocare così. Siamo una famiglia e questa vittoria è importante per noi e per i tifosi. Questa è una squadra che gioca molto bene e questo mi facilita. Io sono qui per aiutare la squadra, per fare gol. Ora dobbiamo andare avanti. Crediamo nell’Europa, saranno importanti le prossime partite. Ora il Sassuolo e poi la Juve in Coppa, dobbiamo continuare a lavorare“.

Foto: Twitter Fiorentina