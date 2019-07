Piatek: “Felice di essere in Serie A, sono nato per segnare”

Intervistato da ESPN, Krzysztof Piatek ha parlato del suo approdo in Serie A e della sua rapida crescita: “Sono felice di essere in Italia e di aver segnato tanto con il Genoa e con il Milan. Sono nato per il gol, e farli in questo campionato è sempre difficile. Quando sono arrivato avevo l’obiettivo di far vedere grandi cose e ci sono riuscito sin da subito. L’esultanza? Ho subito imparato che i grandi attaccanti vengono considerati bomber, che per me vuol dire “bum bum”. Dopo il secondo gol con il Genoa in Coppa Italia ho esultato così e tutti sono impazziti. Poi ho iniziato a segnare anche con la Polonia e tutti hanno cominciato a conoscermi meglio. Non voglio fermarmi, il mio obiettivo è l’Europeo”.

L’attaccante polacco ha parlato anche del nuovo tecnico Giampaolo: “Ho grandi speranze, spero che giocheremo con due punte, ci alleniamo molto per capire come muoverci, spero potremo giocare bene quest’anno. I tifosi sono grandi, mi sono subito sentito a mio agio a San Siro, l’anno prossimo sarà lo stesso. Ho sempre guardato ai grandi attaccanti per migliorarmi, come Cristiano Ronaldo e Henry all’Arsenal. Il mio obiettivo è segnare tanti gol e raggiungere la Champions League con la mia squadra”.

Foto Twitter Milan