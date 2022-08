Piatek ci riprova: alla Salernitana in prestito

Kris Piatek ci riprova. Questa volta alla Salernitana, in prestito gratuito con diritto di riscatto tra gli 8 e i 10 milioni. C’è il via libera dell’Hertha Berlino per un altro prestito, Piatek riparte dall’Italia dopo la deludente parentesi di Firenze e nella speranza di tornare l’attaccante che – ai tempi del Genoa – faceva la differenza al punto che presto sarebbe finito al Milan. Da quel momento un periodo di oblio, ora Nicola avrà un altro attaccante per arrivare a una salvezza senza patemi dopo il buon avvio di campionato.

Foto: Twitter Hertha Berlino