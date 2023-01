Piatek chiarisce: “Sono stato tra i primi a venire da voi. Rispetto sempre i tifosi”

Dopo la brutta sconfitta della Salernitana per 8-2 contro l’Atalanta, i calciatori granata si sono diretti verso il settore ospiti per scusarsi con i propri tifosi per la brutta prestazione. Tra i giocatori presenti sotto al settore dei tifosi campani era presente anche Krzysztof Piatek: contrariamente alle notizie uscite nella giornata di ieri. Sul “caso” è tornato direttamente il centravanti polacco che ha pubblicato sui suoi canali social le foto per chiarire ogni dubbio, aggiungendo un messaggio diretto ai tifosi: “Buongiorno tifosi. Stanno girando delle false notizie riguardo al finale di partita di ieri, sono stato uno dei primi a venire da voi. Io rispetto e sempre rispetterò i tifosi. Chiedo ancora scusa per la partita di ieri”.

Foto: Instagram Piatek